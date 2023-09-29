الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال يهزم الشباب بثنائية ويرتقي لصدارة ترتيب الدوري السعودي

كوليبالي يحتفل بهدفه
كوليبالي يحتفل بهدفه في الشباب

ارتقى الهلال لصدارة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الشباب 2 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الاتحاد حامل اللقب والتعاون صاحب المركز الثالث، وبفارق  نقطتين عن النصر في المركز الرابع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الشباب عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.

وتقدم الهلال عن طريق كاليدو كوليبالي في الدقيقة 68، قبل أن يضيف زميله أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سدد الكرة على يمين الكوري كيم سيونج جيو حارس الشباب الذي تصدى للكرة ببراعة.

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رونالدو يقود النصر للفوز على الطائي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر للفوز على الطائي 2 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الطائي عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم النصر عن طريق تاليسكا في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الطائي التعادل عبر فيرجيل ميسدجان في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 87 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء.


اتحاد جدة يتعادل سلبيًا مع الفيحاء

سقط اتحاد جدة  في فخ التعادل السلبي مع مضيفه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع.

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