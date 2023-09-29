الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي معلول: هذه أكثر الأكلات المصرية المقربة لقلبي

علي معلول
علي معلول

حل النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ضيفًا علي الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر".

وكشف  النجم الدولي على معلول، لاعب النادى الأهلى، خلال استضافته ببرنامج "كابيتانو مصر" عن أكتر الأكلات المصرية التي يحبها، والأخرى التي لا يحبها، قائلًا: " العكاوي هي أكتر أكلة مصرية أحبها بالإضافة إلى الكشري، لكن لا أحب الملوخية نهائيا".

برنامج “كابيتانو مصر”

وأطلقت  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، برنامج "كابيتانو مصر" الذي يعد  أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

ويعتبر  برنامج “كابيتانو مصر” أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط.

على معلول التونسي علي معلول برنامج كابيتانو مصر المتحدة للخدمات الإعلامية الاكلات المصرية

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