الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر عبدالمنعم يسلم جوائز الأفلام الفائزة بالملتقى الخامس لأفلام المحاولة (صور)

حفل توزيع جوائز ملتقى
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة

إنتهت منذ قليل فاعليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة الذي تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان  تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة السيد عمرو البسيوني.

حضر فعاليات ختام ملتقى أفلام المحاولة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الملتقى والمخرج أشرف فائق الدكتور أشرف محمد  الدكتور مجدي الناظر، عصام حلمي الدكتورة مروة عزب، زايد نايف الدكتور نادر رفاعي الدكتور يسري المناديلي المخرج محمد صابر الدكتورة منى شعير.

كما حضر أعضاء لجنة التحكيم الدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح.

وقدمت فرقة التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبوزيد مجموعة من أفضل أغانيها.

من ناحية أخرى شاهدت لجنة التحكيم 11 فيلمًا تسجيليًا و19 فيلمًا روائيًا قصيرًا داخل المسابقة الرسمية للملتقى، واستقرت اللجنة على توزيع جوائز الفائزين في الملتقى كالتالي:-

- جائزة سعيد الشيخ في المونتاچ ساندرو كنعان عن فيلم ري موت.

- جائزة عبد العزيز فهمي في التصوير يوسف شعبان عن فيلم رحال.

- جائزة لينين الرملي في السيناريو حسام شاكر، سمر الهنداوي عن فيلم ري موت.

- جائزة فريد شوقي في التمثيل منه الفيومي عن فيلم مهما طال البعاد.

- جائزة سمير سيف في الإخراج سمر الهنداوي عن فيلم ري موت.

- جائزة رأفت الميهي أفضل تجديد وابتكار سمر الهنداوي عن فيلم ري موت.

- جائزة صلاح مرعي "لجنة التحكيم الخاصة" الطفلة داله حربي عن فيلم هاعزم أصحابي. 

- جائزة رمسيس مرزوق أفضل فيلم تسجيلي قصير المخرج عصام حلمي عن فيلم أبو سمبل - قدس الأقداس.

- جائزة وحيد حامد أفضل فيلم روائي قصير شريف محفوظ عن فيلم ممكن العب معاكوا.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد أعلن خلال افتتاح الملتقى أن هذه الدورة هي الأخيرة تحت رئاسته وأنه من الدورة القادمة سيترأس الملتقى الناقد الدكتور مارو رفاعي الأستاذ بأكاديمية الفنون.

حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة

حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
حفل توزيع جوائز ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة
ملتقى أفلام المحاولة أفلام المحاولة الإدارة المركزية للشئون الفنية الفنان تامر عبدالمنعم تامر عبدالمنعم وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني الدكتورة نيڤين الكيلانى نيڤين الكيلاني

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