الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نقابة الموسيقيين تنعى رحيل عازف البيانو هشام خليل

هشام خليل
هشام خليل

نعت نقابة المهن الموسيقية بقيادة المطرب مصطفى كامل رحيل عازف البيانو هشام خليل والذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة.

وكتب عاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين على صفحته على "فيسبوك": "البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون بمزيد من الحزن والأسى يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل  وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو هشام خليل ابن شقيق الموسيقار أحمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية، وابن عم  نجلاء خليل مدير إدارة فرع النقابة بالإسكندرية وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

 

نقابة المهن الموسيقية المطرب مصطفي كامل ازف البيانو هشام خليل هشام خليل اطف إمام الموسيقيين

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