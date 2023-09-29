الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية".. أرمينيا تطالب المحكمة الدولية بسحب القوات الأذرية من كاراباخ

القوات الأذرية من
القوات الأذرية من كاراباخ

طالبت الحكومة الأرمينية المحكمة الدولية بإصدار أمر لـ أذربيجان بسحب قواتها من ناجورنو إقليم كاراباخ، وفق ما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

واعتقلت السلطات في أذربيجان رئيسًا سابقًا لحكومة أرمينية انفصالية في ناجورنو كاراباخ، أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.

وترأس روبن فاردانيان، وهو مصرفي وملياردير مشهور بأعماله الخيرية، حكومة كاراباخ الانفصالية، في الفترة من نوفمبر  2022 إلى فبراير 2023.

وقالت زوجته "فيرونيكا زونابند" على قناته على تطبيق "تيليجرام" إن سلطات أذربيجان اعتقلت فاردانيان خلال محاولته الفرار ضمن رحيل جماعي للأرمن، بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت مصلحة الحدود الأذرية إنها نقلت فاردانيان إلى العاصمة باكو وسلّمته لوكالات حكومية أخرى.

أذربيجان ناجورنو كاراباخ الحكومة الأرمينية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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