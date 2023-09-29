الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 فى انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

وقع حادث فى انقلاب تروسيكل على طريق دفرية كفرالشيخ، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من الحادث إلى أقرب مستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

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ضبط مرتكبى واقعة مقتل طالب فى كفر الشيخ

كما قام رجال المرور وأجهزة الأمن بالانتقال لموقع الحادث، وإزالة آثاره عقب إجراء المعاينات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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المشدد 5 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى كفر الشيخ

وكشفت عمليات التحري والفحص الأولي إصابة كل من آية طلعت عبد العزيز 25 سنة، وإسراء مصباح عبد العزيز 20 سنة، ودينا غريب 8 سنوات، سمسومة أبو اليزيد عاصم 55 سنة، إلهام عبد المنعم راضي 35 سنة، علياء جلال معوض 18سنة، انتصار عطية عبد الحليم 52 سنة، وأحمد حسين السيد 13 سنة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وقع حادث طريق دفرية كفرالشيخ إصابة 8 أشخاص رجال المرور تحرير محضر بالواقعة النيابة العامة كفرالشيخ

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