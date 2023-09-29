إصابة 8 فى انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

وقع حادث فى انقلاب تروسيكل على طريق دفرية كفرالشيخ، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من الحادث إلى أقرب مستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

كما قام رجال المرور وأجهزة الأمن بالانتقال لموقع الحادث، وإزالة آثاره عقب إجراء المعاينات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت عمليات التحري والفحص الأولي إصابة كل من آية طلعت عبد العزيز 25 سنة، وإسراء مصباح عبد العزيز 20 سنة، ودينا غريب 8 سنوات، سمسومة أبو اليزيد عاصم 55 سنة، إلهام عبد المنعم راضي 35 سنة، علياء جلال معوض 18سنة، انتصار عطية عبد الحليم 52 سنة، وأحمد حسين السيد 13 سنة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.