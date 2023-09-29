الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم أطفال.. إصابة 8 مواطنين فى انقلاب سيارة أجرة ببئر العبد

انقلاب سيارة أجرة
انقلاب سيارة أجرة

أصيب 8 مواطنين بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أجرة أثناء سيرها على الطريق الدولي الساحلي بمنطقة قرية رابعة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بحادث انقلاب سيارة أجرة قرية رابعة الطريق الساحلي بمدينة بئر العبد ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بئر العبد لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "مودة ش"، ٦ سنوات اشتباه كسر باليد اليمنى، و"مني خ" ٢٥ سنة أصيبت بما بعد الارتجاج وجرح بالجبهة ١٠سم، و"أحمد م"، ٢٩ سنة، أصيب باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالبطن، و"سناء م"، ٥٢ سنة، أصيبت بكدمات وسحجات بالجسم، و"سمر س"، ٢٧ سنة، أصيبت بجرح متهتك بالرأس و"مايا ش"،١٠ سنوات، أصيبت باشتباه كسر بالترقوة اليمني وجرح بالجبهة حوالي ٣سم.

وأصيبت "مي. ع"، ٣٤ سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح بفروة الرأس ٥ سم و"مكة. ف" ٢سنوات، أصيبت باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

8 مواطنين حادث انقلاب سيارة أجرة الطريق الدولى الساحلى مدينة بئر العبد شمال سيناء

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