الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شقيقين في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية ببنها

تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، علي طريق محور شرق الرياح التوفيقي الجديد، بمنطقة جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية،  وأسفر الحادث عن مصرع شقيقين، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 البداية تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز.

 على الفور انتقلت قوة أمنية ورجال المرور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق محور شرق الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع "محمد. إ "، مقيم عزبة المتيني ببنها، وشقيقه "مصطفي"، ومقيم منشية النور ببنها.

 جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت الطبيب الشرعي لفحص الجثتين لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، ورفع بصمات السياسية للسيارة الملاكي والدراجة النارية بالحادث.

حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية مركز شرطة بنها مشرحة مستشفي بنها التعليمي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية

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