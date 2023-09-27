مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق إسنا الصحراوى بالأقصر

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخران، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار بالطريق الصحراوى بمحافظة الأقصر، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار بالطريق الصحراوى وتحديدًا عند مركز إسنا التابع للمحافظة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين والمتوفيين

ودفع مرفق إسعاف الأقصر بعدد من السيارات المجهزة إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطيبة، والمتوفين إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

وصول المصابين إلى المستشفى

واستقبلت مستشفى الكرنك المصابين، إثر وقوع حادث انقلاب تصادم بين سيارة ملاكى وجرار بالطريق الصحراوى بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يتم تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين داخل مستشفى الكرنك بواسطة الفرق الطبية على حسب التخصصات.

إيداع المتوفين بالمشرحة

وتم إيداع جثامين المتوفين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وجرار بالطريق الصحراوى بمشرحة مستشفى الكرنك فى الاقصر، تحت تصرف النيابة العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ومن المقرر أن يتم عرضهم على الطبيب الشرعى لتحديد السبب الفعلي للوفاة، وكتابة التقرير التفصيلي لحالة المتوفين، ثم سيتم إجراءات تسليمهم إلى أهلهم وذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بعد تصريح النيابة العامة بذلك.