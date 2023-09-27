الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بصحراوى إسنا

عربة اسعاف
عربة اسعاف

وقع  حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، على الطريق الصحراوي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين.

وتم نقل المتوفين والمصابين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

بداية الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا.

وأسفر عن مصرع كل من محمد. ف، أبوالقاسم. ز، وإصابة كل من عبدالله. م، أحمد. ع، تم نقل المتوفين والمصابين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار زراعى الطريق الصحراوي المتوفين والمصابين مشرحة مستشفى طيبة التخصصي

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بطريق إسنا الصحراوى بالأقصر

وفاة شاب وإصابة أخر فى حادث تصادم بالوادى الجديد

مصرع 8 وإصابة 4 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بسوهاج

إصابة 10 فى حادث تصادم بالفيوم

إصابة 4 فى حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل فى سوهاج

مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

الأكثر قراءة

موظف ينهى حياة زميلته بالرصاص فى جامعة القاهرة

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

ارتفاع إنتاج شمال البحرية للبترول إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا

أسباب رفع الحجز على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت

أول صورة لمسرح جريمة قتل موظفة بـ"آثار القاهرة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات