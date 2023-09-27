مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بصحراوى إسنا

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا، على الطريق الصحراوي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع مواطنين وإصابة 2 آخرين.

وتم نقل المتوفين والمصابين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار زراعي على الطريق الصحراوى أمام قرية النمسا.

وأسفر عن مصرع كل من محمد. ف، أبوالقاسم. ز، وإصابة كل من عبدالله. م، أحمد. ع، تم نقل المتوفين والمصابين لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.