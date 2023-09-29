أستاذ تاريخ: قادة إسرائيل وثقوا لحظات الرعب خلال حرب أكتوبر

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، إن إسرائيل كانت خائفة من جنود مصر الأبطال، لافتًا إلى أن قادة دولة الاحتلال كتبوا ذلك في مذكراتهم.

ثأر المصريين لم يتأخر كثيرًا

وأضاف “شقرة” خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية “الحياة”، أن مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، قال إن "النصر الخاطف" الذي حققته إسرائيل في 5 يونيو 1967م، لم يعطها الأمن، وأنه شعر بالخوف عندما رأى مجندة إسرائيلية تهين جنديا مصريا في 1967م، فتخوّف وقال إن ثأر الجنود المصريين لن يتأخر كثيرًا، ولذلك كانت ملحمة أكتوبر العظيمة، وبالتالي نحن نمتلك جنودا أبطال لا بد أن يكتب التاريخ عنهم ولا بد أن تذكر الدراما تاريخهم، وهم الذين دخلوا في الدبابات بصدورهم، الذين حملوا القنابل واقتربوا من الدبابات ليلقوها فيها، الذي كانت ساقه معلقة لكنه كان يزحف حتى يرفع العلم، صائد الدبابات، فلابد أن يتم تجميع كل ذلك في دراسة عن البطل الحقيقي وهو الجندي المصري.