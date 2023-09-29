مصطفى فتحى يسجل هاتريك فى مواجهة الجيش الرواندى بدورى الأبطال

استطاع مصطفى فتحي، جناح فريق بيراميدز، تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مواجهة فريقه المقامة حاليًا أمام الجيش الرواندي، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب منافسات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

البداية كانت في الدقيقة الـ19 من الشوط الأول، بتصوبية قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ56، يضيف مصطفى فتحي، ثاني أهداف السماوي، بعد تمريرة رائعة من زميله فخرى لآكاي، المنفرد تمام بمرمى الجيش الرواندي، إلا أن المهاجم الجنوب إفريقي، فضل تمرين الكرة للجناح الذي وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

وفي الـ60، يحرز مصطفى فتحي، ثالث أهداف بيراميدز، "هاتريك"، مستغلًا خطأ مدافعي الجيش الرواندي، في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء.

عادل يخضع للفحص الطبي لتحديد قوة الإصابة

أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن إبراهيم عادل عانى من الإصابة في الكاحل ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وقرر جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، استبداله والدفع بدلًا منه باللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول.

وأشار طبيب بيراميدز إلى أن إبراهيم عادل سيخضع للفحوصات الطبية والأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.