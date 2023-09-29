الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بثنائية فتحى والكرتى.. بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندى بالشوط الأول

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بتقدم الفريق السماوي بهدفين نظيفين.

لم يمر غير 8 دقائق فقط، وكاد فخري لاكاي لاعب بيراميدز يفتتح التسجيل للفريق السماوي، من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق الشيبي للمهاجم، الذي سدد كرة أبعدها المدافع من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الـ10، يمنع مدافع الجيش الرواندي، هدفًا مؤكدًا لبيراميدز من على خط المرمى، عقب عرضية الشيبي لفخري، الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة الـ18، ينجح مصطفى فتحي، في تسجيل أول أهداف بيراميدز من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من الجناح رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ21، يضيف المغربي وليد الكرتي، ثاني أهداف بيراميدز، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الجيش الرواندي.

وينقذ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا محققًا للجيش الرواندي، عقب تصويبة أمام حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36.

واقتراب بيراميدز من التأهل إلى مرحلة المجموعات، في حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة.

وكان بيراميدز، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل. 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبدالله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب، عصر يوم 16 سبتمبر الحالي بالعاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بيراميدز دورى ابطال افريقيا الجيش الرواندي النجم الدولي مصطفى فتحي المغربي وليد الكرتي

مواد متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في إياب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" أمام الجيش الرواندى في دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة.. ويقدم له جميع أوجه الرعاية

ضربته بالشيشة.. سعد الصغير يستغيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته برلنتى عامر

قاتلة زوجها فى قنا: "فصلت رأسه عن جسده عشان بيشرب مخدرات ويضربنى"

تفاصيل فقء عين ممرضة على يد مسجل خطر بمدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى