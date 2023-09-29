بثنائية فتحى والكرتى.. بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندى بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والجيش الرواندي، المقامة حاليًا على استاد الدفاع الجوي، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بتقدم الفريق السماوي بهدفين نظيفين.

لم يمر غير 8 دقائق فقط، وكاد فخري لاكاي لاعب بيراميدز يفتتح التسجيل للفريق السماوي، من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق الشيبي للمهاجم، الذي سدد كرة أبعدها المدافع من على خط المرمى.

وفي الدقيقة الـ10، يمنع مدافع الجيش الرواندي، هدفًا مؤكدًا لبيراميدز من على خط المرمى، عقب عرضية الشيبي لفخري، الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع.

وفي الدقيقة الـ18، ينجح مصطفى فتحي، في تسجيل أول أهداف بيراميدز من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من الجناح رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ21، يضيف المغربي وليد الكرتي، ثاني أهداف بيراميدز، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الجيش الرواندي.

وينقذ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا محققًا للجيش الرواندي، عقب تصويبة أمام حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36.

واقتراب بيراميدز من التأهل إلى مرحلة المجموعات، في حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة.

وكان بيراميدز، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبدالله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

وتجدر الإشارة إلى أن مواجهة الذهاب، عصر يوم 16 سبتمبر الحالي بالعاصمة كيجالي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.