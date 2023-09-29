الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"مصطفى" و"رمضان" يقترحان إنشاء مركز إقليمي لتطوير الرياضات الباراليمبية بالشرق الأوسط وإفريقيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة باقتراح إلى لاندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بإنشاء مركز إقليمي للتصنيف والسباحة والألعاب البارالمبية الطبي يساهم في تطوير الرياضات البارالمبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

و أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن سعادته بالفكرة  وتقديره لاستضافة مصر للعديد من الأحداث البارالمبية الدولية في الفترة الاخيرة، وكذا تقديره لما تملكه مصر من موارد بشرية وبنية تحتية تساهم في تطوير النشاط البارالمبي على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تواجد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة بالبحرين لتمثيل مصر في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية بحضور 180 دولة.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية قد ألقى كلمة اللجنة البارالمبية المصرية، باجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، وهي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية  منذ عام  1989 التي يتم  فيها عرض وإلقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية  أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.

كما تقدم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية باقتراح أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية  بان يكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوي الإعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50% فى جميع اللجان البارالمبية الاهلية والدولية، وهو الاقتراح، الذي نال اهتمام مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية، خاصة بعد أن تبع اقتراح  أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، تأييد ومطالبة  العديد من الدول  لهذا المطلب، وتم توثيق الاقتراح لدى اللجنة البارالمبية الدولية.

اللجنة الباراليمبية الدكتور حسام الدين مصطفى عماد رمضان الجمعية العموم الالعا

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

"الدستور" يحصل على خريطة كنوز مصر من الزمرد والفيروز وأماكن تواجدهما

ضربته بالشيشة.. سعد الصغير يستغيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته برلنتى عامر

ارتفاع أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع وتوقعات بمزيد من الصعود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة