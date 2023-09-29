"مصطفى" و"رمضان" يقترحان إنشاء مركز إقليمي لتطوير الرياضات الباراليمبية بالشرق الأوسط وإفريقيا

تقدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة باقتراح إلى لاندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بإنشاء مركز إقليمي للتصنيف والسباحة والألعاب البارالمبية الطبي يساهم في تطوير الرياضات البارالمبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

و أعرب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية عن سعادته بالفكرة وتقديره لاستضافة مصر للعديد من الأحداث البارالمبية الدولية في الفترة الاخيرة، وكذا تقديره لما تملكه مصر من موارد بشرية وبنية تحتية تساهم في تطوير النشاط البارالمبي على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال تواجد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة بالبحرين لتمثيل مصر في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية بحضور 180 دولة.

وكان الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية قد ألقى كلمة اللجنة البارالمبية المصرية، باجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية، وهي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية منذ عام 1989 التي يتم فيها عرض وإلقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.

كما تقدم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية باقتراح أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية بان يكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوي الإعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50% فى جميع اللجان البارالمبية الاهلية والدولية، وهو الاقتراح، الذي نال اهتمام مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية، خاصة بعد أن تبع اقتراح أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، تأييد ومطالبة العديد من الدول لهذا المطلب، وتم توثيق الاقتراح لدى اللجنة البارالمبية الدولية.