سميحة أيوب ليست الأولى.. شخصيات تناولتها مناهج "التعليم" بالدراسة

ضجة كبيرة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب وضع صورة من كتاب لأحد المناهج الدراسية يتحدث عن الفنانة سميحة أيوب، متضمنًا معلومات عن سيدة المسرح تحت عنوان: "شخصيات مصرية مؤثرة".

وتم إدراج الفنانة سميحة أيوب ضمن منهج الصف السادس الابتدائي، شارحًا بالمعلومات الأعمال الفنية التي شاركت فيها على مدار رحلتها الفنية سواء في المسرح أو التليفزيون أو السينما.

وتتحدّث مادة المهارات المهنية بالمناهج الدراسية عن الصناعة والمهن والزراعة والصحافة والاعلام والفن والاقتصاد المنزلي والبيئة والمكتبات، وغيرهما.

وليست الفنانة سميحة أيوب فقط من تم إدراج سيرتها الفنية بالمناهج الدراسية، بل هناك شخصيات عديدة دُرّست ضمن "شخصيات مصرية"، يستعرضها "الدستور" في السطور التالية:

شخصيات تم تدريسها في مناهج المهارات المهنية من قبل

الصف الرابع الترم الأول دكتور مهندس هاني عازر

الصف الرابع الترم الأول مستكشفة نشطة ليلي جول سيدغات

الصف الرابع الترم الثاني الدكتور مجدي يعقوب

الصف الرابع الترم الثاني المستكشفة وصفية نزرين

الصف الرابع الترم الثاني شيخ المعماريين المهندس حسن فتحي

الصف الرابع الترم الثاني المستكشفة نيروبا راو

الصف الخامس الترم الأول الدكتور فاروق الباز

الصف الخامس الترم الأول البرفوسير بريان بوما

الصف الخامس الترم الأول الدكتور مصطفى السيد

الصف الخامس الترم الأول المستكشفة ك م راييس

الصف الخامس الترم الثاني الدكتور محمد أحمد غنيم

الصف الخامس الترم الثاني المستكشفة لويز ايمانويل

الصف الخامس الترم الثاني الأديب العالمي نجيب محفوظ

الصف الخامس الترم الثاني المستكشف توتيلو مودمبا

الصف السادس الترم الأول الفنانة سميحة ايوب

الصف السادس الترم الأول المستكشف الدكتور اكاش حامد

الصف السادس الترم الأول رجل الأعمال محمود العربي

الصف السادس الترم الأول المستكشف سانياغو سعيد

وزارة التربية والتعليم تكشف الحقيقة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة تدريس سيرة الفنانة سميحة أيوب بمناهج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

لفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إضافة نبذة مختصرة ومعلومات عن شخصية الفنانة سميحة أيوب، ضمن الأنشطة والمهارات المقررة على طلاب الصف السادس الابتدائي.