السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

مواعيد عمل السجل المدنى فى القاهرة والمحافظات

السجل المدني
السجل المدني

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة جدول أوقات عمل السجل المدني في القاهرة والمحافظات، للحصول على الأوراق الثبوتية الخاصة بهم.

 

ويمكن الحصول على جدول أوقات عمل السجل المدني في القاهرة والمحافظات.

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مواعيد عمل السجل المدني 2023 فى جميع المحافظات

مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات

كما يكثف المواطنون عمليات البحث عن مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات عبر محركات البحث على الإنترنت مثل جوجل وغيرها.

 

مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات تمثل أهمية شديدة للمواطنين لأنه يمكن المواطنين من الحصول على أوراق القيد العائلي، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة وقيود الزواج وغيرها من الأوراق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية في جميع المحافظات.

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الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لأول مرة من السجل المدني

ويرصد “الدستور” المعلومات الكاملة عن مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات وأيضا كيفية الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة.

مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات

وعن مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات، فإن مواعيد عمل السجل المدني كشف عنها قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عن المواعيد الرسمية للعمل السجل المدني.

 

وتكون تلك المواعيد عمل مكاتب السجل المدني في القاهرة والمحافظات، بداية العمل الرسمية تكون لمدة 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا.

 

أما بالنسبة لموعد الإجازات الأسبوعية للسجل المدني في القاهرة والمحافظات تكون يومي الجمعة والسبت، أي وفقا لجميع العطلات الأسبوعية في الدولة.

 

رابط بوابة مصر الرقمية للخدمات الحكومية

يمكن الحصول على الأوراق الثبوتية من دائرة الأحوال المدنية بشكل إلكتروني، حيث تم إطلاق المنصة الرقمية المصرية للجمهور رسميًا عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، كما يمكن الحصول على خدمات السجل المدني من خلال بوابة الخدمات الحكومية في جميع المجالات، باتباع الخطوات المحددة.

  • الدخول عبر المنصة الإلكترونية الرقمية من خلال موقع وزارة الداخلية على منصة مصر الرقمية (من هنا).
  • ثم اختيار خدمات المواطنين.
  • ثم تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.
  • وكتابة بيانات المواطن الراغب في الخدمة.
  • ثم تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.
  • فالضغط على زر الحفظ.
السجل السجل المدني مواعيد عمل السجل المدني الرقمية وزارة الداخلية منصة مصر الرقمية

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