مواعيد عمل السجل المدنى فى القاهرة والمحافظات

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة جدول أوقات عمل السجل المدني في القاهرة والمحافظات، للحصول على الأوراق الثبوتية الخاصة بهم.

ويمكن الحصول على جدول أوقات عمل السجل المدني في القاهرة والمحافظات.

مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات

كما يكثف المواطنون عمليات البحث عن مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات عبر محركات البحث على الإنترنت مثل جوجل وغيرها.

مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات تمثل أهمية شديدة للمواطنين لأنه يمكن المواطنين من الحصول على أوراق القيد العائلي، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة وقيود الزواج وغيرها من الأوراق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية في جميع المحافظات.

ويرصد “الدستور” المعلومات الكاملة عن مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات وأيضا كيفية الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة.

مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات

وعن مواعيد عمل السجل المدني فى القاهرة والمحافظات، فإن مواعيد عمل السجل المدني كشف عنها قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عن المواعيد الرسمية للعمل السجل المدني.

وتكون تلك المواعيد عمل مكاتب السجل المدني في القاهرة والمحافظات، بداية العمل الرسمية تكون لمدة 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا.

أما بالنسبة لموعد الإجازات الأسبوعية للسجل المدني في القاهرة والمحافظات تكون يومي الجمعة والسبت، أي وفقا لجميع العطلات الأسبوعية في الدولة.

رابط بوابة مصر الرقمية للخدمات الحكومية

يمكن الحصول على الأوراق الثبوتية من دائرة الأحوال المدنية بشكل إلكتروني، حيث تم إطلاق المنصة الرقمية المصرية للجمهور رسميًا عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، كما يمكن الحصول على خدمات السجل المدني من خلال بوابة الخدمات الحكومية في جميع المجالات، باتباع الخطوات المحددة.