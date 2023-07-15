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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عمل السجل المدني 2023 فى جميع المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مواعيد عمل السجل المدني 2023  فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد لأول مرة من السجل المدني

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

مواعيد عمل السجل المدني 2023  فى جميع المحافظات

كانت وزارة الداخلية كشفت من خلال موقعها الإلكترونى فى منشور سابق  عن المواعيد الرسمية لعمل السجل المدني، وهى لمدة 5 أيام أسبوعية على مستوى جميع مكاتب السجل المدني التابعة لأقسام ومراكز الشرطة والتي توجد داخل مبانيها وكذلك التي توجد في مباني منفردة خاصة بها في تمام الساعة 8 ص وتستمر بالعمل حتى الساعة  ظهرا وذلك على مستوى المكاتب التى تعمل فترة صباحية ، بينما المكاتب التى تعمل مسائى يبدأ عملها فى الساعة 2.5 ظهرا وحتى الساعة الـ 9 مساءا.

ويستمر العمل فى جميع مكاتب سواء الصباحية أو المسائية جميع ايام الأسبوع باستثناء يوم السبت فهو إجازة أسبوعية للعاملين بمكاتب السجل المدنى على مستوى الجمهورية.

 

مكاتب السجل المدنى المسائية..أماكنها 

أنشأت مصر 7 مكاتب فقط على مستوى الجمهورية "سجل مدنى" تعمل فترة مسائية  وتبدأ من الساعة الثانية والنصف ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءًا، وهم مكتب سجل مدني النزهة في محافظة القاهرة، ومكتب سجل مدني الدقي في محافظة الجيزة، ومكتب سجل مدني شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، مكتب سجل مدني ديروط في محافظة أسيوط، والمكتب النموذجي في محافظة أسيوط، ومكتب سجل مدني محرم بك في محافظة الإسكندرية، ومكتب سجل مدني إمبابة في محافظة الجيزة.

 

رابط منصة مصر الرقمية للحصول على خدمات السجل المدنى إلكترونيا 

انطلقت منذ فترة  رسميًا الموقع الإلكتروني لـ "منصة مصر الرقمية " والتى تقدم للجمهور العديد من الخدمات من ضمنها  ما يتصل بخدمات السجل المدنى  والتى يمكن الدخول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://digital.gov.eg/ 

 

للدخول على المنصة الرقمية عليك اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الإلكترونى التالى: 

https://digital.gov.eg/ 

الضغط على "خدمات المواطنين".

تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.

كتابة البيانات المطلوبة للمواطن المقدم على الخدمة 

تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.

فى نهاية الخطوات السابقة يقوم صاحب الخدمة بالضغط على زر الحفظ.

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مواعيد عمل السجل المدني 2023 فى جميع المحافظات مكاتب السجل المدنى المسائية رابط منصة مصر الرقمية خدمات السجل المدنى إلكترونيا وزارة الداخلية

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