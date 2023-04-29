السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل السجل المدني فى محافظات مصر 2023

السجل المدني
السجل المدني

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة مواعيد عمل السجل المدني فى محافظات مصر 2023، وذلك لإصدار الأوراق الثبوتية الخاصة بهم.

ويبحث المواطنون عن مواعيد عمل السجل المدني فى محافظات مصر 2023، عبر محركات البحث على الإنترنت مثل جوجل وغيرها.

ومن خلال السجل المدني فى محافظات مصر 2023، يمكن للمواطنين إصدار أوراق القيد العائلي بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وشهادت الوفاة، وقيد الزواج، وغيرها من الأوراق التي تصدرها كافة إدارات الأحوال المدنية بكل محافظات الجمهورية.

“الدستور” تقدم كافة المعلومات عن مواعيد عمل السجل المدني فى محافظات مصر 2023 وأيضا طرق الحصول على الأوراق الثبوتية اللازمة.

مواعيد عمل السجل المدني فى محافظات مصر 2023

مواعيد عمل السجل المدني فى محافظات مصر 2023 كشف عنها قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عن المواعيد الرسمية للعمل السجل المدني، لتكون مواعيد عمل مكاتب السجل المدني في القاهرة والمحافظات، بداية العمل الرسميه تكون لمدة 5 أيام أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثانية ظهرًا.

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وبالنسبة لموعد الإجازات الأسبوعية للسجل المدني يومي الجمعة والسبت، أي وفقا لجميع العطلات الأسبوعية في الدولة.

رابط بوابة مصر الرقمية للخدمات الحكومية

يمكن الحصول على الأوراق الثبوتية من الأحوال المدنية إليكترونيا، حيث انطلقت رسميًا للجمهور عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول "المنصة الرقمية المصرية" من خلال بوابة الخدمات الحكومية في جميع المجالات ويمكن الحصول على خدمات السجل المدني من خلالها بإتباع الخطوات التالية:-

  1. الدخول عبر المنصة الإلكترونية الرقمية من خلال موقع وزارة الداخلية على منصة مصر الرقمية (من هنا).
  2. ثم اختيار خدمات المواطنين.
  3. ثم تحديد القطاع الذي يقدم الخدمة المطلوبة.
  4. وكتابة بيانات المواطن الراغب في الخدمة.
  5. ثم تحميل كافة الأوراق المطلوبة لأداء هذه الخدمة الإلكترونية.
  6. فالضغط على زر الحفظ.
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