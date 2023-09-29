الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الجيش اللبنانى أحبط تسلل 4 آلاف نازح سورى عبر الحدود

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أزمة نزوح السوريين إلى لبنان تفاقمت بشكل كبير على مدار الأسابيع الماضية، وكانت مثار جدل كبير سواء داخل جلسات مجلس الوزراء أو في اجتماعات الأجهزة والمؤسسات الأمنية في لبنان.

 وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش اللبناني أعلن على مدار شهر ونصف الشهر، عن إحباط عملية تسلل لأكثر من 4 آلاف نازح سوري من الأراضي السورية إلى لبنان عبر الحدود الشمالية التي تمتد على مسافة 110 كيلو مترات.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: الجيش اللبناني لا يستطيع تأمين الحدود ومنع التسلل

وأشار إلى أن الجيش اللبناني لا يستطيع وفقًا لتصريحات قائد الجيش، تأمين الحدود ومنع التسلل عليها، حيث يتطلب ذلك وجود قرابة 40 ألف عسكري على هذه المنطقة وقوام الجيش لا يتحمل ذلك.

وتابع: "يتولى تأمين الحدود اللبنانية ما لا يزيد عن 5 آلاف عسكري لبناني، وبالتالي هناك أعداد كبيرة من النازحين تمكنت من دخول الأراضي اللبنانية والانتشار في عدد من المخيمات المخصصة للنازحين السوريين في هذه المناطق".

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