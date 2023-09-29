وزير الرى: 939 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، والتي تستهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وأوضح وزير الرى، في تصريحات له، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول 90 كيلومتر، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية، وكذا استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقى وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.

تدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة

وتفقد الدكتور سويلم، مشروعات حماية الشواطئ بنطاق مدينة السكندرية، والمتمثلة فى عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة، وعملية حماية قلعة قايتباى، وعملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة، وعملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل.

كما تفقد وزير الري، عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة بتكلفة 66 مليون جنيه، والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الاثري من خلال إنشاء حائط بحري بطول 280 متر يتكون من الأحجار المتدرجة وكتل خرسانية زنة (8.5 طن) وبلوكات خرسانية زنة 9 طن، بالإضافة لمعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري، وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري من الداخل بطول 220 متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار بكتل خرسانية زنة 8 طن.

جولة وزير الرى

كما تفقد عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى (مرحلة أولى) بتكلفة 269 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية، وذلك من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 متر يتكون من أحجر متدرجة، وكتل خرسانية بأوزان (3 - 20) طن وبلوكات مكعبة زنة 3 طن للقدمات، مع إنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر، ومشاية خرسانية بطول 120 متر، ولسان حجري بطول 30 متر.

جولة وزير الرى

وتفقد وزير الري، موقع مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة بتكلفة 193 مليون جنيه، والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول حوالى 2 كم واستعادة الشواطئ المفقودة، نظرا لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية.

ويتضمن المشروع تنفيذ 2 من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادي السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة بطول حوالي 1600 متر وبعرض 40 متر، ويتكون قطاع الحماية للحواجز الغاطسة من فرشة ونواة للحاجز من الأحجار المتدرجة وقدمه من كتل خرسانية زنة 3 طن أو أحجار الدولوميت زنة من 1-2 طن وطبقة الحماية الرئيسية من كتل خرسانية زنة 7و10 طن، بالإضافة للتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالى 30 متر.

حماية شواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة السرايا

كما تفقد “سويلم” عملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) بتكلفة 336 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة والتى تتعرض للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، من خلال إنشاء لسان بحرى على شكل حرف L بطول 620 متر من الأحجار المتدرجة وطبقة الحماية الرئيسية من كتل خرسانية زنة (٣ -٢٠) طن، مع إنشاء رصيف بحرى بطول ١٥٥ متر من بلوكات الخرسانة العادية مختلفة الأوزان وهامة خرسانية مسلحة أعلى البلوكات.

كما تفقد أيضا عملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بتكلفة ٧٥ مليون جنيه، من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٥٠٠ متر تجاه الكورنيش بمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل، ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة، بالإضافة لترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر وبعرض ٦ متر.

جولة وزير الرى

وأشاد الدكتور سويلم، بالمجهودات الكبيرة والمتميزة المبذولة من أجهزة الوزارة ممثلة فى هيئة حماية الشواطئ لتنفيذ هذه المشروعات الهامة التى تحقق الحماية للمناطق الساحلية، موجها بسرعة نهو الاعمال الجارية فى عملية حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وعملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية الكورنيش بمنطقة السرايا وأمام فندق المحروسة.