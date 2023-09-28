الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: تحديد كميات مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها

هانى سويلم وزير الرى
هانى سويلم وزير الرى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع أعضاء "لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي" لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت إليه من أعمال اللجنة من مخرجات.

وصرح الدكتور سويلم بأن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعى، التي يُمكن إعادة استخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذي يسمح باستخدامها في الزراعة وغيرها من الاستخدامات، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية في مصر.

وجرى استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعة لشبكات الرصد الحالية، وتحديد مواقع نقاط الرصد على خريطة لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة استخدام المياه، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التى يمكن إضافتها، خاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع، مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة 

وأكد الدكتور سويلم أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة، ورفع كفاءة العاملين بها، لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذى القرار، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل فى دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية، من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.

txt

هانى سويلم يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى فى الغربية

txt

وزير الرى: خطة لحماية المناطق المنخفضة بطول 69 كيلو فى 5 محافظات

txt

وزير الرى: نواجه تحديات مائية كبرى.. ومواردنا 50% من احتياجاتنا السنوية

txt

وزير الرى: مصر تقدم الدعم لجنوب السودان فى العديد من المشروعات

ووجه الدكتور سويلم بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية، كما وجه بدراسة سُبل استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذي يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.

اجتماع وزير الرى 

تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، الدكتور محسن يسرى، رئيس اللجنة والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتورة نوران البدوى، مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والدكتورة دينا على بمكتب فنى الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة هالة محمد بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس عبدالحميد عبدالمريد مدير المعامل المركزية بالوادى الجديد سابقًا.

وزير الموارد المائية نوعية المياه بالترع نوعية المياه بالترع والمصارف تحديد كميات مياه الصرف الزراعى إعادة إستخدامها

مواد متعلقة

وزير الرى: خطة لحماية المناطق المنخفضة بطول 69 كيلو فى 5 محافظات

وزير الرى: 1627 منشأة للحماية من أخطار السيول بـ6.70 مليار جنيه

وزير الرى: صيانة دورية للمنشآت المائية لإطالة عمرها والحفاظ على سلامتها

وزير الرى: 54 منظمة إقليمية ودولية تنظم جلسات وورش عمل خلال أسبوع القاهرة للمياه

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

لليوم الرابع.. توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بأرض الجولف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم