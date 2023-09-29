قصور الثقافة تحتفل بالمولد النبوى على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الخميس، احتفالية فنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في ذكرى المولد النبوي الشريف.

احتفالية بمناسبة المولد النبوى

بدأت الاحتفالية بعزف للسلام الوطني، فيما قدمت فرقة المواهب الشابة بقيادة المايسترو طارق أحمد باقة من التواشيح والمدائح النبوية، ومن بينها: محمد يا رسول الله، القلب يعشق كل جميل، قمر سيدنا النبي، ماشي بنور الله، يا إمام الرسل، طلع البدر علينا، والمسك فاح.

يذكر أن قصور الثقافة قد نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث شهد بيت ثقافة كفر الزيات، ودار الكتب بطنطا، وقصر ثقافة المحلة، وقصر ثقافة الطفل، عددا من المحاضرات والندوات للاحتفال بتلك المناسبة العطرة، فيما استقبلت مكتبة محلة أبو علي الثقافية، ومكتبة سمنود العديد من المعارض والورش الفنية التي عبر خلالها الأطفال عن أبرز مظاهر الاحتفال بمولد النبي.

فعاليات ثقافية بمحافظة الغربية

ضمت الفعاليات ندوة أقيمت بمكتبة قرية الأطفال بعنوان «نبي الرحمة»، استعرض خلالها الشيخ محمد عبدالحميد صقر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية أهم المواقف الإنسانية للرسول الكريم، والتي عبرت عن أهم القيم المجتمعية في كل الأزمان، وكيف أن الله بعثه رحمة للعالمين.

وشارك عدد كبير من أدباء وشعراء الغربية في قصر ثقافة المحلة الكبرى، في فعاليات الأمسية الأدبية التي أقيمت مساء أمس الإثنين للاحتفال بذكرى مولد الرسول، إذ شهدت الأمسية العديد من القصائد والأبيات الشعرية للاحتفال بهذه الذكرى العطرة من خلال الشعراء: سامي الرفاعي، رئيس نادي أدب المحلة، ومحمد نجيب الجزار، ومنى حمد، وعبدالجواد الحمزاوي، فيما قدم المبتهل ياسر عبدالمنعم عددا من التواشيح والابتهالات الدينية.

كما عقد قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة تثقيفية، هذا الأسبوت للاحتفال بعيد الفلاح، إذ جرى استعراض أهم الإجراءات والحلول التي تقدمها الدولة للنهوض بقطاع الزراعة ومساعدة الفلاح من خلال تقديم الدعم أو الربط بين الفلاح والنقابة للتحدث مع المسئولين حول المشكلات كل والعمل على وضع حلول عاجلة لها.