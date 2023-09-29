الثلاثاء.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ93.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أذون خزانة بقيمة 93.5 مليار جنيه من خلال 4 عطاءات، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي أذون الخزانة على 4 عطاءات بآجال مختلفة الأول بقيمة 22.5 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 19.5 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثالث بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، والرابع والأخير بقيمة 27 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 22.5 مليار جنيه في 2-1-2024، واستحقاق الطرح الثاني الـ19.5 مليار جنيه في 2-4-2024.

في حين يأتي موعد استحقاق الطرح الثالث الـ25 مليار جنيه في 2-7-2024، وموعد استحقاق الطرح الرابع بقيمة 27 مليار جنيه في 1-10-2024.