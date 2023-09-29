التضخم يصل إلى أدنى مستوياته منذ عامين فى منطقة اليورو

انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا، مما عزز الآمال في أن أكبر ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ جيل يتلاشى بسرعة ويمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لوقف ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة بنسبة 4.3 في المائة خلال العام حتى سبتمبر، بانخفاض من 5.2 في المائة في أغسطس، وفقاً ليوروستات، ذراع الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 4.5 % وكانت آخر مرة انخفض فيها التضخم في أكتوبر 2021.

كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب كمقياس لضغوط الأسعار الأساسية، أكثر من المتوقع إلى 4.5 في المائة، منخفضا من 5.3 في المائة في أغسطس.

وقال اقتصاديون: "هناك علامات واضحة على تهدئة ضغوط الأسعار الأساسية".

وكتب فريدريك دوكروزيت، من شركة بيكتيت لإدارة الثروات، على منصة "إكس": "يبدو التيسير المتسلسل واسع النطاق، ويتجاوز التأثيرات الأساسية"، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية

وأدى التباطؤ الحاد في التضخم إلى زيادة آمال المستثمرين في أن ينهي البنك المركزي الأوروبي سلسلته غير المسبوقة من الزيادات العشرة المتتالية في أسعار الفائدة عندما يجتمع مجلس محافظيه في أثينا في 26 أكتوبر.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع من أدنى مستوى له على الإطلاق عند سالب 0.5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة، مما رفع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات والحكومات في محاولة لتقييد النشاط وتهدئة ضغوط الأسعار.

استبعاد خفض أسعار الفائدة

وقال جاك ألين رينولدز، الخبير الاقتصادي في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث: "هذا يعزز وجهة نظرنا بأن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة" ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن البنك لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2024."

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من ذروته البالغة 10.6 في المائة العام الماضي.

تراجعت ضغوط الأسعار في الكتلة بشكل أبطأ مما كانت عليه في الولايات المتحدة، التي أبلغت عن معدل تضخم بنسبة 3.7 في المائة في أغسطس، ولكن بشكل أسرع مما كانت عليه في المملكة المتحدة، حيث بلغ التضخم 6.7 في المائة الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث، وزادت البيانات المنفصلة التي نشرت اليوم الجمعة، من هذه المخاوف بعد انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، حيث انخفضت بنسبة 1.2 في المائة عن يوليو. وانخفض إنفاق الأسر الفرنسية بنسبة 0.5 في المائة في نفس الفترة.

وعلى الرغم من القفزة الأخيرة في أسعار النفط، انخفضت تكلفة الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 4.7 في المائة خلال العام حتى سبتمبر، وهو انخفاض أسرع من الشهر السابق هناك.