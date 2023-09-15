كريستين لاجارد: خفض الفائدة ليس على جدول أعمال "المركزي الأوروبي"

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي اليوم: لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات.

رفع الفائدة

ورفع البنك المركزي الأوروبي، معدلات الفائدة الرئيسية، الخميس، للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999، بينما أشار إلى أن الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن الدورة الحالية.

وجاءت هذه الخطوة رغم تنامي المؤشرات المتزايدة إلى الضغط الاقتصادي على الدول العشرين التي تستخدم اليورو، في حين شدد البنك المركزي الأوروبي على أنه يتوقع أن يبقى التضخم مرتفعا لمدة طويلة جدا.

وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبطة بالمعدل، شددت لاجارد على أن المعدلات وصلت حاليا إلى مستويات من شأنها أن تساهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكل سريع.

وبقي التضخم في نادي العملة الموحدة الذي يضم 20 دولة على حاله عند 5.3 بالمئة في أغسطس.

وفيما يتوقع أن يوقف المصرف رفع المعدلات في اجتماعاته المقبلة، ينتظر المستثمرون معرفة موعد أول خفض للمعدلات.

لكن لاجارد قالت الجمعة إن حكام المصرف لم يقرروا أو يناقشوا أو حتى يتلفظوا بكلمة خفض خلال اجتماعهم.

وقالت للصحفيين: سيعود الأمر إلينا في اتخاذ قرار يعتمد على البيانات.

تجزئة الاقتصاد العالمي

حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن تجزئة الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة بقيادة الولايات المتحدة والصين يهدد بزعزعة استقرار التجارة العالمية وارتفاع التضخم وإضعاف النمو العالمي، وفقا لموقع "فورتشن" الاقتصادي الأمريكي.

وقالت رئيس البنك المركزي الأوروبي إن مواجهة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين يمكن ان تضعف النمو وتزيد التضخم سوءا.

وفي حديث لها أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، قالت إن البيانات الاقتصادية التي يرجع تاريخها إلى عام 1900 تظهر أن "المخاطر الجيوسياسية كانت تؤدي دوما إلى ارتفاع معدلات التضخم".