انكماش الاقتصاد البريطانى لمدة عامين مع نمو منطقة اليورو والولايات المتحدة

حذرت مؤسسة بحثية أمريكية رائدة، الثلاثاء، من انكماش اقتصاد المملكة المتحدة هذا العام وفي عام 2024، مشيرة الى أن التضخم العنيد ونقص العمال سيضران بآفاق النمو أكثر مما يتوقع معظم المحللين.

وقال معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومقره واشنطن، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.3% سيتبعه انخفاض بنسبة 0.2% العام المقبل، بينما تسير منطقة اليورو والولايات المتحدة على طريق النمو هذا العام والعام المقبل.

وقبل التوقعات المعدلة من قبل صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين، والتي من المتوقع أن تظهر توسع المملكة المتحدة هذا العام وتحقيق انتعاش متواضع في عام 2024، قال رئيس PIIE، آدم بوسن، إنه يشعر بالتشاؤم بشأن آفاق المملكة المتحدة.

أزمات أدت إلى اقتصاد منحرف



وقال بوسن، الذي أمضى ثلاث سنوات في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إن العوامل المتعلقة بالضعف الكامن في اقتصاد المملكة المتحدة وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستترك المملكة المتحدة في الخلف، بينما تتوسع معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وقال إن المملكة المتحدة تعاني أيضًا من انتعاش غير متكافئ استفادت منه الأسر الميسورة بينما ظل النصف الأدنى من مقياس الدخل يتأثر بانخفاض الدخل الحقيقي.

وعلى النقيض من ذلك، كان أداء الأسر ذات الدخل المنخفض في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أفضل في التعافي من جائحة كوفيد- 19 والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوسن: "إن المملكة المتحدة لن تكون في حالة ركود طوال العام المقبل، ولكن الانتعاش سوف يعوقه التضخم الأعلى من المتوقع، واستجابة لذلك، سيحتاج بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول".

وأضاف أن تخفيضات الإنفاق الحكومي العام المقبل ستؤثر أيضًا على النمو الاقتصادي، حيث يقوم جيريمي هانت بتهدئة الأسواق المالية المتوترة بإجراءات تقشفية، بما في ذلك زيادة الضرائب.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند 5.25% في اجتماعه الأسبوع الماضي، وأظهرت الرهانات على الأسواق المالية أن المستثمرين يتوقعون عدم حدوث أي تغيير في الاجتماع المقبل في نوفمبر. وقال بوسن إن الخطوة التالية قد تكون صعودية إذا ثبت أن التضخم أكثر عنادًا مما تتوقعه توقعات البنك المركزي، على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي.

وقالت كارين دينان، التي شاركت في إعداد التقرير، إن أسعار الفائدة المرتفعة ستحد من النمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% العام المقبل. ومن المتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 1% بعد نمو بنسبة 0.6% هذا العام.