أسوان: استكمال المتابعة الميدانية فى المدارس استعدادًا للعام الدراسى الجديد (صور)

استكمل رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة جولاتهم الميدانية داخل المدارس للاطمئنان والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في هذا الشأن؛ لاكتمال كل عناصر منظومة العملية التعليمية، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام، والتحصيل الدراسي بأعلى الدرجات العلمية.

جولة ميدانية

قام المهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وغنية محمد علي، مدير إدارة أسوان التعليمية بالمرور على بعض المدارس.

وشمل المرور مدرسة عوض السيد الثانوية بنات، وأيضًا مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين، ومجمع مدارس العروبة المشتركة، ومجمع مدارس الصداقة الجديدة المشتركة، وكذا مدرسة اللغات بالصداقة الجديدة تحت الإنشاء.

وتم الوقوف على الملاحظات، وتم تلافيها على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

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