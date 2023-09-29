"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات مشروعات "حياة كريمة" بأسوان (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إنجازات مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان.
إنجازات مشروعات حياة كريمة بأسوان
- 1994 مشروعًا بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.
- 74.30 % نسبة إنجاز المشروعات في مركز إدفو.
- إنجاز 70.80% من المشروعات بمركز نصر النوبة.
- 67.20 % نسبة إنجاز المشروعات بمركز كوم أمبو.
- 100 % نسبة تنفيذ المشروعات بقطاعي الغاز ونقاط الشرطة.
- 98 % نسبة تنفيذ المشروعات بالمجمعات الحكومية وكباري الري.
- 96.7 % نسبة تنفيذ مكاتب البريد.
- 95.29 % نسبة تنفيذ محطات الغاز.
- 85.07 % نسبة تنفيذ المستشفيات.
- 85.76 % نسبة تنفيذ محطات الكهرباء.
- 51.68 % نسبة تنفيذ محطات المياه.
- 85.07 % نسبة تنفيذ منشآت التضامن.