الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات مشروعات "حياة كريمة" بأسوان (فيديو)

مشروعات حياة كريمة
مشروعات "حياة كريمة" بأسوان

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد إنجازات مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظة أسوان.

إنجازات مشروعات حياة كريمة بأسوان

  • 1994 مشروعًا بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.
  • 74.30 % نسبة إنجاز المشروعات في مركز إدفو.
  • إنجاز 70.80% من المشروعات بمركز نصر النوبة.
  • 67.20 % نسبة إنجاز المشروعات بمركز كوم أمبو.
  • 100 % نسبة تنفيذ المشروعات بقطاعي الغاز ونقاط الشرطة.
  • 98 % نسبة تنفيذ المشروعات بالمجمعات الحكومية وكباري الري.
  • 96.7 % نسبة تنفيذ مكاتب البريد.
  • 95.29 % نسبة تنفيذ محطات الغاز.
  • 85.07 % نسبة تنفيذ المستشفيات.
  • 85.76 % نسبة تنفيذ محطات الكهرباء.
  • 51.68 % نسبة تنفيذ محطات المياه.
  • 85.07 % نسبة تنفيذ منشآت التضامن.
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