لاعب في الدوري الفرنسي يهدد بالانتحار من أعلى جسر

هدد أحد لاعبي نيس الفرنسي، بالإقدام على الانتحار بحسب ما أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، أن أحد اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس الفرنسي، يهدد بالانتحار من أعلى جسر ماجنان على الطريق السريع A8 في مدينة نيس.

طبيب نفسي للاعب

وأوضح التقرير أن رجال الشرطة والإطفاء يتواجدون أعلى الجسر محاولين إقناع اللاعب بالعدول عن قراره، فيما أرسل نادي نيس طبيبًا نفسيًا أيضًا، للحديث مع اللاعب.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن اللاعب الذي يهدد بالانتحار من فوق الجسر الذي يعلو 100 متر عن سطح الأرض، هو "أليكسيس بيكا بيكا" البالغ من العمر 22 عامًا والذي انتقل إلى الفريق صيف عام 2022، ولم يلعب أي مباراة حتى الآن مع الفريق.

وأوضحت تقارير أن سبب تهديد اللاعب بالانتحار هو انفصاله عن صديقته.