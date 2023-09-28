الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإصابة تهدد مشاركة مبابى مع باريس سان جيرمان أمام كليرمونت بالدورى الفرنسى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في مباراة فريقه أمام كليرمونت.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره كليرمونت، على ملعب "جابريل مونتبيد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمونت في الدوري الفرنسي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

شكوك حول مشاركة مبابي أمام كليرمونت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي قد يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمونت في الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن مبابي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته التي لحقت به، خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام مارسيليا.

وكان مبابي قد تعرّض للإصابة في أربطة الكاحل الأيسر خلال مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام أولمبيك مارسيليا، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

واضطر كيليان مبابي للخروج من أرض الملعب في الدقيق 31 من زمن الشوط الأول.

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ولفتت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، إلى أن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، لن يُخاطر بالدفع بـ"مبابي" خوفًا من تفاقم الإصابة.

وأضافت صحيفة "ليكيب"، أن مبابي يواصل تدريباته في الجيم، لحين جاهزيته بشكل كامل قبل العودة للملاعب مجددًا.

ونوّهت الصحيفة، بأن إنريكي سيحدد الموقف النهائي بشأن مشاركة مبابي من عدمه في التدريبات الأخيرة لفريق باريس سان جيرمان، والتي ستُقام غدًا الجمعة.

مبابي باريس سان جيرمان كليرمونت الدوري الفرنسي كيليان مبابي

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