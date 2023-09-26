مصطفى محمد عن بدايته المثالية في الدوري الفرنسي: "لم أحقق أي شيء"

تحدث مصطفى محمد نجمنا المصري ولاعب نانت الفرنسي، عن بدايته المثالية هذا الموسم في بطولة الدوري.

وقال مصطفى عبر الموقع الرسمي: “لم أحقق أي شيء بعد ولا زلت بحاجة للتحسن وتسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق وطموح الفريق هو احتلال مركز جيد بالدوري”.

وأضاف عن الركلة الحرة الرائعة التي سجلها أمام لوريان: “أتدرب يوميًا على الركلات الحرة وما يخص مركزي كمهاجم لذلك لم تأتي صدفة”.

مصطفى محمد ينافس على جائزة الشهر في نانت

وواصل مصطفى محمد تألقه مع نانت منذ بداية الموسم وسجل هدف في اكتساح فريقه الجولة الماضية على حساب لوريان بالدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه عند 5 أهداف في المركز الثاني خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومتصدر قائمة الهدافين في الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.

وسجل هدف رائع في مرمى لوريان من ركلة حرة رائعة، وينافس كل من موسيس سيمون، ريمي ديكامب ودوجلاس أوجوستو.

وكان الدولي المصري قد توج بجائزة لاعب شهر أغسطس بعدما تألق في بداية الدوري وسجل 3 أهداف.

وارتفع رصيد نانت عند 8 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فريق لوريان عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.