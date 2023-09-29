الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة ترويج العملات المقلدة "أونلاين" بالجيزة

عصابة
عصابة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابي بتهمة إنشاء صفحات لبيع العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبي شرائها نظير مبالغ مالية للنصب عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة لمنظمة قيام بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بترويج العملات الوطنية المقلدة على المواطنين راغبي شرائها نظير مبالغ مالية.

وبالفحص تبيّن أن 4 أشخاص مقيمين بمحافظتي "الجيزة، الإسماعيلية"؛ لمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات

ونشروا منشورات على تلك الحسابات زاعمين امتلاكهم عملات وطنية مقلدة بكافة فئاتها المختلفة بقصد ترويجها لراغبي شرائها وعقب الإيقاع بهم يقومون بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كعربون على محافظ مالية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم، مستغلين خشية المجني عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمساءلة الجنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على 6 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية المستخدمة في نشاطهم الإجرامي بأسماء منتحلة، محافظ مالية تستخدم فى تلقى الإيداعات المالية المرسلة من عملائهم وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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