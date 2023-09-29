القبض على عصابة تسرق أعمدة الإنارة في الجيزة

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة والإتجار فيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية بكافة الدوائر.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (3 صفيحة منشار- سيخ حديد) أثناء قيامهما بالشروع فى سرقة أحد أعمدة الإنارة.. وبمواجهتهما أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامى فى مجال سرقة أعمدة الإنارة ومهمات الطرق العامة، وقيامهما بتصريف متحصلات نشاطهما لدى عملائهما سيئى النية (4 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشدوا عن كمية كبيرة من المسروقات أقروا بتحصلهم عليها من المتهمان المشار إليهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.