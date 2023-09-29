الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

بعد تعرض صوفيا لورين له.. نصائح لتجنب حوادث السقوط في الحمام

صوفيا لورين تعرضت
صوفيا لورين تعرضت للسقوط في الحمام

يعد الانزلاق في الحمام أمر شائع بين كبار السن، ويمكن أن يؤدي إلى إصابات خطيرة بما في ذلك الكسور وإصابات الدماغ. 

 كما يمكن أن يؤدي سقوط الحمام إلى دخول المستشفى والوفاة بين كبار السن،  في سن الشيخوخة، قد يعاني الأشخاص من ضعف الرؤية وانخفاض القوة والتنسيق مما قد يزيد من فرص التعرض لمثل هذه السقوط، بعض أرضيات الحمامات أيضًا غير مستوية أو زلقة مما قد يزيد من خطر الانزلاق. 

 ومنذ أيام خضعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار صوفيا لورين لعملية جراحية طارئة بعد سقوطها في منزلها السويسري، حيث أصيبت السيدة البالغة من العمر 89 عامًا بعدة كسور في الورك وعظم الفخذ، ووفقًا للتقارير، ستتضمن عملية التعافي عملية إعادة تأهيل طويلة. 

يمكن أن يؤدي الحمام إلى كسور العظام وكسور الورك وإصابات الدماغ المؤلمة. وفي بعض الأحيان، قد يؤدي سقوط الحمام إلى دخول المستشفى والوفيات بين كبار السن (خاصة بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر). 

نصائح لمنع وتجنب السقوط في الحمام

  • وضع سجادات غير قابلة للانزلاق على أرضية الحمام وتحديداً بالقرب من الدش وحوض الاستحمام والمرحاض، حيث يكون خطر الانزلاق والسقوط مرتفعاً للغاية.
  • قم بتركيب قضبان الإمساك بالقرب من الدش وحوض الاستحمام والمرحاض.
  • قم بترتيب كرسي استحمام بذراعين ومسند ظهر لكبار السن في المنزل حتى يتمكنوا من الاستحمام أثناء بقائهم جالسين.
  • ضع أيضًا مقصورة حوض الاستحمام.
  • قم بإعداد رف أو خزانة على ارتفاع مريح وتأكد من أن جميع العناصر التي يحتاجها كبار السن - من الصابون إلى الشامبو والبلسم وجل الاستحمام وشفرات الحلاقة والمناشف وغيرها من العناصر - في متناول أيديهم.
  • اجعل الحمام أقل تعقيدًا عن طريق إزالة مخاطر التعثر مثل السجاد المتناثر وسلال القمامة.
  • قم بتركيب مصابيح علوية في أعلى وأسفل الدرج ودرابزين على جانبي الدرج.
  • ضع قضبان الإمساك عند المدخل الأمامي وكذلك عند المدخل الخلفي.

نصائح للتعافي من كسور الورك وعظم الفخذ

  • يوصى بالتحرك في أسرع وقت ممكن لأن عدم الحركة يمكن أن يفتح الباب أمام احتمال حدوث مضاعفات كبيرة.
  • البدء في إعادة التأهيل بالعلاج الطبيعي.
  • استخدم مضخات DVT.
  • ممارسة التمارين الرياضية الذاتية مثل رفع الأطراف والجلوس عالياً.
  • خذ الاستشارات الطبية.
نصائح للتعافي من كسور الورك وعظم الفخذ نصائح للتعافي من كسور الورك نصائح لمنع سقوط الحمام الانزلاق في الحمام سن الشيخوخة

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