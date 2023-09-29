برلمانية: المجتمع المدني شريك أساسي في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

شاركت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في حلقة نقاشية بعنوان "أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الرابع"، والتي عقدها منتدى السياسات والدراسات البرلمانية بمجلس الشباب المصري، وذلك بمقر المجلس.

وقالت النائبة البرلمانية في تصريحات لها، لقد دارت المناقشات حول محورين أساسيين، الأول: حول دور البرلمان في تعزيز المشاركة في الشأن العام عبر التشريعات المعززة لهذا الشأن، وثانيًا: كيف يمكن أن يسهم البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

مشاركة نيابية

ولفتت إلى أن الحلقة شارك فيها لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء وقيادات الأحزاب السياسية المصرية، مثل: ائتلاف الأحزاب السياسية والذي يضم في عضويته ٤٢ حزب سياسي - مستقبل وطن - حماة الوطن - المصري الديمقراطي الاجتماعي - الإصلاح والتنمية - العدل - مصر الحرية - السادات الديمقراطي - إرادة جيل - الحرية المصري - مصر أكتوبر، بالإضافة إلى قيادات نقابية وقانونيين وممثلي منظمات مجتمع مدني، ومراكز بحوث ودراسات ومحررين برلمانيين، ومساعدين برلمانيين.

وأشادت الهريدي، بتجربة مجلس الشباب المصري ومساهمته في البحث عن نقاط الالتقاء بين مختلف الأيدلوجيات، من الرموز البارزة للقوى السياسية، وذلك إيمانًا من المجلس بأهمية توسيع المشاركة بين الأطياف المتعددة، وتوفير مناخ تفاعلي بتعزيز دور المجتمع المدني المصري كشريك أساسي في خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيزًا للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطن المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الحلقة النقاشية قد خلصت إلى حزمة من التوصيات والمقترحات، التي من شأنها إحداث تعزيز للدور التشريعي للبرلمان المصري خلال دور الانعقاد المقبل في ظل جمهورية جديدة، تؤمن بالتشاركية وتدعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف.