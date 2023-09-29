جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات القارية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 /9 /2023

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي، ومباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، ومباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة هوفنهايم ضد بروسيا دورتموند في الجولة السادسة للدوري الألماني.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

- مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي.. في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي.. في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة برشلونة ضد إشبيلية.. في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة هوفنهايم ضد بروسيا دورتموند.. في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5