ختام أسطورى لمهرجان سماع الدولى وملتقى الأديان "هنا نصلى معًا"

ختام أسطوري لمهرجان سماع الدولى وملتقى الأديان "هنا نصلى معًا" على مسرح السور الشمالي، فوسط حشد جماهيري كبير وغير مسبوق، اختتمت فعاليات الدورة الــ 16 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، وملتقى الأديان في دورته التاسعة تحت شعار "هنا نصلى معًا" على مسرح السور الشمالي.

انتصار عبدالفتاح مؤسس مهرجان سماع

يترأس المهرجان وأسسه الفنان انتصار عبدالفتاح، حيث كرم دكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية، دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التعاون الدولي الأسبق.

المكرمون في مهرجان سماع

كما كرم الفنان انتصار عبد الفتاح بعض الشخصيات بإهدائهم درع المهرجان وشهادات التقدير وهم الأسقف ديزموند توتو "جنوب أفريقيا" وتسلمها السكرتير الأول ثيميلي، وجوزيبي سكاتولين "إيطاليا" وتسلمتها رافيلا بنتانجيلو، وتوماس ميرتون اوكسو "أمريكا" السكرتير الأول ايرين تاريوت.

بالإضافة لتكريم متحف الذاكرة والتسامح "المكسيك" وتسلمها المسئول الثقافى والاقتصادي أدواردو فراجوسو، كما كريم ضيف شرف المهرجان الكونغوبرازفيل، وذلك بحضور بعض سفراء الدول والجمهور.

هكذا أصبح مهرجان سماع في مكانة عالمية

وقال الفنان انتصار عبدالفتاح خلال حفل ختام مهرجان سماع للإنشاد والموسيقي الروحية، ستة عشرة عاما مرت علي مهرجان سماع الدولى الذى أصبح له مكانة دولية وجماهيرية كبيرة.. منتج ثقافي مصري يصدر إلى العالم رسالة سلام؛ للتأكيد على التواصل الإنسانى وجوهر الأديان والمحبة والتسامح والسلام.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري أعقبها إلقاء أشعار صوفية وتقديم فقرات الحفل للفنان هاني عبدالحي وفيروز عبدالفتاح، ثم بدأ الفنان انتصار عبدالفتاح في تقديم الاحتفالية من خلال الفرق المشاركة، حيث قدمت كل فرقة ثقافة دولتها في فن السماع وهي: البوسنة والصين الكونغوبرازفيل وجيبوتي والجزائر واليونان ورومانيا وجنوب السودان وأندونسيا وتتارستان واليمن وقبرص وباكستان ومصر.

بالإضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر، كما شاركت فرقة سماع للرقص الصوفى المولوى بتقديم لوحة فنية بديعة على موسيقات وإنشاد الدول المختلفة، تلا ذلك تقديم الفنان انتصار لورشة دولية بعنوان "سيدنا النيي" ثم أنشودة المهرجان التي تعبر عن المحبة والتسامح والسلام بكل لغات العالم، كما رفعت كشافات الموبايلات وأعلام الدول المشاركة يتخللها لوحة رسالة سلام الى العالم حملها الفنان انتصار عبدالفتاح.

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل