الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبو طالب" يروى لـ "الشاهد" تفاصيل إبادة 3 دبابات إسرائيلية استهدفت ضرب الإسماعيلية

أبو طالب
أبو طالب

قال الرقيب أول عز الدين أبو طالب علي عاشور،  أحد أبطال أكتوبر، إن العملية الثانية التي نفذتها سريته كانت تتمثل في تحركهم من معسكر الجلاء في يوم 20 أكتوبر، لافتًا إلى أن السرية الثانية والثالثة طلعت على جبل مريم، والسرية الأولى طلعت على جبل حنيده وهو متواجد على خط القناة.

وأضاف الرقيب أول "أبو طالب" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه في تمام الساعة الحادية عشر ليلًا صدرت تعليمات للسرية الأولى بوجود ثلاث دبابات إسرائيلية سوف يمرون من منطقة معينة للصعود إلى جبل حنيدة لضرب مدينة الإسماعيلية، ومن ثم طلعت أنا برفقة 6 أفراد و2 ضباط  إلى كمين  حوالي 2 كيلومتر.

وتابع: "وقد جاءت الثلاث دبابات  الساعة 3 ليلًا، وقد قمنا بتدميرهم وتدمير كل القوة التي معهم، ورجعنا مرة أخرى إلى مكان السرية في تمام الساعة الخامسة صباحًا، حيث انضممنا إلى السرية بعد تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية بكامل قوتهم، وكان يوجد بكل دبابة 6 أفراد، وقد عدنا بنفس أعدادنا لم يصاب أو يستشهد أحد فينا".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز الرقيب أول أبو طالب حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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