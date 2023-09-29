الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"وول ستريت" تغلق على ارتفاع مع ترقب المستثمرين تقرير التضخم

وول ستريت
وول ستريت

أغلقت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع، مع تقييم المستثمرين أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية وتوقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الرئيسي.

 

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون قادرين على تجنب إغلاق الحكومة.

 

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.75 نقطة، أو بنسبة 0.58 بالمئة ليغلق عند 4299.26 نقطة.

 

كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 107.33 نقطة، أو بنسبة 0.82 بالمئة، إلى 13200.18 نقطة.

 

وارتفع كذلك المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 116.13 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 33659.20 نقطة.

الأميريكيون الحكومة إغلاق الحكومة الخزانة التضخم

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