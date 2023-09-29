"وول ستريت" تغلق على ارتفاع مع ترقب المستثمرين تقرير التضخم

أغلقت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية على ارتفاع، مع تقييم المستثمرين أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية وتوقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الرئيسي.

ويراقب المستثمرون أيضا التطورات في واشنطن لمعرفة ما إذا كان المشرعون الأمريكيون قادرين على تجنب إغلاق الحكومة.

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.75 نقطة، أو بنسبة 0.58 بالمئة ليغلق عند 4299.26 نقطة.

كما صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 107.33 نقطة، أو بنسبة 0.82 بالمئة، إلى 13200.18 نقطة.

وارتفع كذلك المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 116.13 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 33659.20 نقطة.