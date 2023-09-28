الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حرب الاستنزاف.. نائب قائد القوات الجوية سابقا: مصر فقدت 300 طائرة فى حرب 1967

حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف

قال اللواء طيار متقاعد نصر موسى، نائب قائد القوات الجوية الأسبق، إن مصر خسرت 85% من معداتها العسكرية في حرب 1967، مشيرا إلى أن 300 طيارة تم تدميرهم تماما.

وأضاف، خلال حديثه بالفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف" المُذاع على قناة "الوثائقية"، أن العدو الإسرائيلي كان يضرب أول وآخر طائرة بالمطار، حتى تشتعل النيران في كل الطائرات الموجودة بالمهبط، متابعا: "كانت الطائرات مرصوصة، ومكنش في حماية، لأن مكنش في استعداد للحرب".

الشعب المصري كان يرى أن عبدالناصر قادر على إعادة الأمل

ولفت إلى أن الشعب المصري كان يرى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو الأمل، وأنه القادر على استعادة قوة الجيش من جديد، وأنه قادر على بناء القوات المسلحة، وأن تحيا مصر من جديد.

وتابع: "كان على القوات إعادة تنظيم نفسها وإعاداة التشكيل من جديد على الضفة الغربية للقناة، ودي كانت مرحلة صمود".

وعن ملحمة تدمير "إيلات"، قال: "كان في تعليمات بعدم ضرب المدمرة إيلات في حال اخترقت الحدود المصرية، ولكن كان هذا تمويه، وفي نفس الوقت حصل اتصال تليفوني من قائد العمليات سعد عبدالرحمن لقاعدة بورسعيد وقال لو دخلت إيلات المياه اضربها، والإشارة الأولى كانت مجرد طعم لاستدارج المدمرة، وبالفعل ابتلعت إسرائيل الطعم، وتم إطلاق صاروخ على المدمرة، ولكنها لم تغرق رغم إصابة الصاروخ الهدف، وتم إطلاق صاروخ آخر وبالفعل تم تدمير إيلات حتى غرقت تماما، وكان لدى إسرائيل خسائر بشرية كبيرة"..

"حرب الاستنزاف".. القوات المسلحة المصرية فقدت 85% من معداتها العسكرية في 1967

اللواء طيار متقاعد نصر موسى قائد القوات الجوية حرب الإستنزاف الوثائقية

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