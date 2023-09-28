"حرب الاستنزاف".. القوات المسلحة المصرية فقدت 85% من معداتها العسكرية في 1967

عرضت قناة "الوثائقية"، في الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، تقريرًا حول الحرب ومدى تأثيرها على الشعب المصري.

وذكر التقرير، أن الهزيمة في حرب 1967، لم تكن هزيمة عسكرية فقط، وإنما كانت هزيمة للشعب المصري ككل، مؤكدا أن مرحلة الاستنزاف، والضربات التي وجهتها القوات المصرية للحرب في الفترة التي سبقت حرب 1973 أعادت الثقة مرة أخرى للجنود.

الجيش المصري فقد 85% من معداته العسكرية في حرب 67

وقال التقرير، إن الهزيمة في 1967 تطلبت إعادة بناء الجيش المصري من جديد، حيث وصلت نسبة الخسائر في المعدات العسكرية المصري من 80 لـ85%.

وذكر الفيلم، أن مصر خسرت في حرب 1967 حوالي 300 طائرة، منوها أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يكن أمامه في هذا الوقت إلا إعادة بناء الجيش من جديد، وكانت كل الأبواب مغلقة أمامه ولم يكن أمامه إلا الاتحاد السوفييتي.