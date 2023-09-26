الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس انضمامه للجيش بعد حرب الاستنزاف وحتى أكتوبر

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم، عن ذكرياته في حرب 6 أكتوبر، مؤكدًا أنه التحق بالجيش من عام 1968 من أيام حرب الاستنزاف.

وقال خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه في بداية تجنيده ذهب إلى السويس، وحضر الضربة الزيتية الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن الصواريخ المضادة للطائرات لم تكن قد دخلت الجيش المصري.

وأضاف، أنه كان دفاع جوي، في مرحلة تجهيز الجبهة بصواريخ سام 2، 3، مشيرًا إلى أنه كان مدفعجي على مدفع 23 ملي، وبعد حرب 1967 كان الأسطول يلف حول رأس الرجاء الصالح، قادمًا من البحر الأحمر حتى  يعسكر في الجنوب، وتم نقله لمنطقة سفاجا لحماية الأسطول.

وأكد أن حرب 1973، كان يسبقها تدريبات لتجهيز الجندي المصري لحرب قادمة ويوم حرب 73 كان في غرفة عمليات الطورائ كعسكري وتمت ترقيته حكمدار طقم غرفة عمليات دفاع جوي.

كان يتم عمل مشروعات حقيقية عن الحرب

وتابع، أنه كان يتم عمل مشروعات حرب حقيقية وتخيل ماذا سيحدث في المستقبل والتدريبات شملت المشاة والمدرعات في ترعة الإسماعيلة، وكان المشروع يحمل اسم 23، ووقتها تم استدعاء كل الجنود التي تم تسريحهم وكانوا يأتون أسبوع أو أسبوعين فقط ولكن هذه المرة كان يوجد إحساس بأن الحرب ستبدأ، مشيرًا إلى أنه حلم قبل الحرب بأن المسلمين والمسيحين يصلون مع بعض في مكان متسع.

أحمد فؤاد سليم أكتوبر الجيش المصرى دفاع جوي رب الاستنزاف

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