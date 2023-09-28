"يوم صحي " للكشف على العاملين بالقابضة للمطارات مجانا

أقامت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يوما صحيا مجانيا للكشف الطبي علي موظفي الشركة،

وقامت الادارة الطبية بالشركة بالتعاون مع مستشفي دار الفؤاد بتجهيز عيادات لكشوفات القلب والعظام والكشف الباطني بالإضافة إلى قياس السكر والضغط وعمل رسم القلب وكتابة الوصفات الطبية وفق الكشف.



وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تولي عناية كبرى للبعدين الاجتماعي والصحي للعاملين بالإضافة إلى توفير تأمين طبي تهتم الشركة بإقامة الفعاليات الطبية المختلفة حيث قامت تلك القافلة الطبية بالكشف على العاملين بالشركة المصرية للمطارات والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران ومن المقرر أن تتوجه تلك القافلة إلى باقي الشركات التابعة للشركة القابضة في الفترة القادمة.

القابضة للمطارات تختم فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية

وكانت قد اختتمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات للعام الجامعي 2022-2023، والذي بدأ من منتصف شهر يونيو وحتي نهاية اغسطس لهذا العام مع استمرار بعض البرامج التدريبية لمنتصف سبتمبر.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات إن الخطة التدريبية لطلبة الجامعات المصرية تأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق محمد عباس حلمي بالقيام بالدور المجتمعي للشركة من خلال توفير فرص تدريب متميزة للطلبة، بالإضافة إلى رفع وعي الشباب بالدور الذي تقوم به الشركة القابضة كأحد الشركات الوطنية وتنمية وتطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على أنشطة الشركة القابضة وآلية العمل بالإدارات المختلفة.

وأضاف أن التدريب تم في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات.