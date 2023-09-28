الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

فى ذكرى النصر.. "العباسى" أول من رفع علم مصر على أرض سيناء

البطل محمد العباسي
البطل محمد العباسي

عرض برنامج "اليوم" للإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، تقريرًا بعنوان: "محمد العباسي" أول من رفع علم مصر على الأراضي المصرية المحررة في حرب أكتوبر".

من هو البطل محمد العباسي؟

هو إحدى علامات النصر في ملحمة أكتوبر 1973م، البطل محمد العباسي أول من رفع العلم المصري على أرض سيناء بعد عبور القناة.

بطولة العباسي جعلته جزءًا من أيقونات النصر التي نستحضرها بمجرّد ذكر أكتوبر، حيث مشهد الجندي المصري الشجاع الذي يرفع العلم على خط بارليف معلنًا النصر.

ولد العباسي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، ثم حصل على الشهادة الإعدادية، قبل أن يتوقف عن الدراسة ويتجه للعمل بالتجارة، ليلتحق بعدها بالتجنيد لمدة خمس سنوات قبل حرب أكتوبر 1973م، ومع انطلاق الحرب كان محمد العباسي ضمن الجنود الأبطال الذين حققوا الإنجاز وخاضوا معركة استرداد الكرامة والأرض.

العباسي كان في صفوف الأبطال المتقدمين لتحطيم خط بارليف، ولم يهتم بالألغام ولا الأسلاك الشائكة ولم يفكر أبدًا في التراجع، بل واصل التقدم حاملًا علم مصر، ليقوم برفعه على أول نقطة حصينة بخط بارليف، معلنًا أول نقطة مصرية تم تحريرها. 

رفع العلم المصري على خط بارليف لم يكن المشهد الأول في تضحيات العباسي، حيث التحق بالجيش االمصري  في عام النكسة، وشارك في بطولات حرب الاستنزاف، لتتوج تضحياته في النهاية بمشهد رفع العلم العظيم الذي أصبح أحد أيقونات حرب أكتوبر.

محمد العباسي أبطال أكتوبر حرب اكتوبر نصر أكتوبر رفع العلم المصري خط بارليف

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