الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بكرى: نعيش استحقاقًا انتخابيًا رئاسيًا بإعلان الجدول الزمنى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري إننا نعيش استحقاقًا انتخابيًا رئاسيًا بدأ بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على “صدى البلد”، أنه علينا أن نتذكر الوقائع والأحداث التي تمت في تاريخ هذا الوطن، خاصة أن الدولة كانت على حافة الضياع في عهد الإخوان الإرهابية، وسببوا تهديدًا كبيرًا للدولة.

الرئيس السيسي قائد استثنائي 

وتابع "المصريين خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية كانوا في حالة يأس وإحباط، لكن السيسي كان قائدا استثنائيا أعطي الوطن الأولوية، وأعاد الأمل للمصريين".

وواصل "الشعب المصري أعلنها واضحة لا بد أن تعود إلينا مصر مرة أخرى وإنقاذ البلد من الضياع وإيقاف مكتب الإرشاد"، إذ اتفق المصريون جميعا على رفع شعار واحد وهي ارحل حفاظا على الهوية المصرية والوطن، خاصة أن الجماعة الإرهابية كان لديهم سعى لأخونة مؤسسات الدولة".

واستطرد بكري: "الشعب المصري رفض الخضوع، وثار في 30 يونيو بمشاركة جميع قوى الشعب توحدوا على شعار واحد".

بكري انتخابات الرئاسة الرئيس السيسي الإخوان جدول انتخابات الرئاسة

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