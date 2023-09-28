"الرئيس الإنسان".. بكرى: استجابة الرئيس السيسى الإنسانية لـ"أشرف فولة" ليست جديدة عليه

علق الإعلامي مصطفى بكري، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ"أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذي يعاني من فشل كلوي، قائلًا: "الرئيس الإنسان ولفتة إنسانية منه، كعادته دائمًا يستجيب للرسائل الإنسانية".

وقال خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اللاعب يحتاج إلى تدخل علاجي سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظرًا لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

بكري: الرئيس السيسي اعتدنا منه على اللفتات الإنسانية

وتابع: "الرئيس السيسي وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة".

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، أن استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل المصري أشرف فولة، ليست الأولى، ولم تأت لمجرد أنه بطل، ولكن هذه المواقف تتكرر مع البسطاء العاديين، متابعًا: "استجابة الرئيس تعطينا مؤشر دومًا بإنسانية الرئيس السيسي".