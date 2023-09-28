مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفى

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم بعد انتهاء التوقيت الصيفي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إنه كان هناك التزام من جانب المحال والمولات بالمواعيد الصيفية.

وأضاف أن بداية من الغد سيتم بدء العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات، موضحًا أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من السابعة صباحا حتى 10 مساء، وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية ستغلق 11 مساءً.

وأشار إلى أن المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك المتواجدة داخل المولات التجارية من 5 صباحا وتغلق 12 منتصف الليل، وفي الإجازات والأعياد الرسمية تغلق 1 صباحًا.

وأوضح أن هناك ربطًا بين غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف الأزمات والعمليات على مستوى المحافظات للرقابة.