الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لا للجشع".. التنمية المحلية: تحرير محاضر ضد المخالفين لأسعار السلع

السلع
السلع

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن مجهودات الوزارة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق وتوجيه الدعم للمصريين المتضررين من إعصار ليبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتشديد الرقابة علي الأسواق.

وأضاف أن ذلك للتخفيف عن الأسر وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار ملائمة، مشدداً على أهمية إقامة المعارض والشوادر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وإقامة المعارض الثابتة والمتحركة وزيادة المعروض من السلع.

وأشار إلى أن التخفيضات الموجودة في المعارض على السلع ضرورية، موضحاً أن هذه المعارض تشتمل على مستلزمات الدراسة والتأكيد على المحال الإعلان عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

وأكد أن هناك تحرير محاضر ضد المخالفين وأن الدولة لن تتهاون مع الجشعين أو المخالفين، مشدداً على قضية الإتاحة بالنسبة للسلع وكل المعارض والمحال بما فيها سلاسل السوبر ماركت.

التنمية المحلية الحياة اليوم فضائية الحياة خالد قاسم السلع الأساسية الاسواق

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