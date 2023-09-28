العرجاوي: مهرجان الطعام التقليدي فكرة متجددة لتنشيط سياحة الإسكندرية

افتتحت د.أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، مهرجان الطعام Traditional food festival ضمن عدد من الفعاليات على احد الشواطىء الخاصة بالإسكندرية.

وتبدأ فعاليات اليوم السياحي، بحضور تشين جينمينغ نائب قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية بمهرجان الطعام، وتنظيم ورش عمل يدوية للأطفال، وأيضا إختتام مهرجان الرسم "سيمبزيوم كيميت" الرسم على أشرع المراكب والذي استمر على مدار 3 أيام متواصلة.

وقالت مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية إنه في اليوم العالمي للسياحة تم تقديم مهرجان الطعام ليقدم أشهر الأكلات المصرية والصينية والشامية، من أجل تبادل الثقافات بين مختلف الشعوب على أرض الإسكندرية حيث أن الطعام يعتبر حلقة وصل ووسيلة أولى للتعارف بين مختلف الحضارات، وهذا ما يجعل فعاليات اليوم مميزة لتضمنها أكثر من فعالية سياحية في آن واحد على أرض الإسكندرية لتحقيق مزيجا بين مختلف الثقافات احتفالاً باليوم العالمي للسياحة.

تابعت العرجاوي أننا حرصنا على تقديم أفكار متجددة خلال إحتفالات اليوم العالمي للسياحة لتشجيع السياحة السكندرية وتعزيز مقوماتها لإبرازها على الخريطة السياحية.

تابعت العرجاوي أننا رغبنا ترك لمسة فنية في الإحتفال باليوم العالمي للسياحة من خلال مهرجان "سيمبزيوم كيمت" الرسم على أشرع المراكب، تشجيعا لسياحة الفنون، لاحتضان المواهب الفنية ودعمهم لإبراز اهم المعالم السكندرية، لتكون عامل جذب سياحي في إحتفال يوم السياحة العالمي.

وأكملت أنه في هذا اليوم السياحي المميز لا بد أن يكون للأطفال نصيبا من خلال تنظيم عدد من الورش الفنية للأشغال اليدوية لرسم أهم المعالم السكندرية بطرق إبداعية.