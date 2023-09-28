برعاية الشباب والرياضة.. جلسة تفاعلية حول خطورة زواج الأطفال بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جلسة تفاعلية بمركز شباب إبشان فى بيلا، تضمنت عرض فيلم أندية السكان عن زواج الأطفال، بإشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

التوعية بخطورة زواج الأطفال وأهمية حقوق الطفل

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الجلسة التفاعلية شهدت حلقة نقاشية لتحقيق أهداف التوعية بخطورة القضية وحقوق الطفل، مضيفًا أن الزواج المبكر يعد أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي.

أدارت الورشة بمركز شباب إبشان، هبة أبو العز، تقام برامج أندية السكان بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية.

تدريب الفتيات علي تصميم الاكسسوارات

وفي وقت سابق، نظمت إدارة شباب بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب الجرايده بمشاركة عضوات نادي الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن الوزارة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.