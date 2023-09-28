الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برعاية الشباب والرياضة.. جلسة تفاعلية حول خطورة زواج الأطفال بكفر الشيخ

جانب من الجلسة التفاعلية
جانب من الجلسة التفاعلية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جلسة تفاعلية بمركز شباب إبشان فى بيلا، تضمنت عرض فيلم أندية السكان عن زواج الأطفال، بإشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

التوعية بخطورة زواج الأطفال وأهمية حقوق الطفل 

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الجلسة التفاعلية شهدت حلقة نقاشية لتحقيق أهداف التوعية بخطورة القضية وحقوق الطفل، مضيفًا أن الزواج المبكر يعد أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي.

أدارت الورشة بمركز شباب إبشان، هبة أبو العز، تقام برامج أندية السكان بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئه، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية.

تدريب الفتيات علي تصميم الاكسسوارات

وفي وقت سابق، نظمت إدارة شباب بيلا، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب الجرايده بمشاركة عضوات نادي الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية.

txt

رياضة كفر الشيخ: انضمام اثنين من أبطال تايكوندو المشروع القومي للمشاركة في البطولة العربية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن الوزارة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصاديًا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

زواج الاطفال حقوق الطفل كفر الشيخ شباب كفر الشيخ مركز شباب ابشان

مواد متعلقة

زراعة الأشجار ورصف الشوارع بالإنترلوك فى كفر الشيخ

تحرير 5 محاضر للمزارعين لحرق قش الأرز وإزالة التعديات بكفرالشيخ

ختام تدريب أطباء الحميات على فحص وعلاج الملاريا بكفر الشيخ

ورشة عمل عن تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتفقد المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد

طوابير أمام الشهر العقارى بكفرالشيخ لعمل توكيلات للرئيس السيسى (صور)

انضمام بشرى إسماعيل لاعبة تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ للمشاركة في البطولة العربية

مجلس جامعة كفر الشيخ يمنح درجة الماجستير والدكتوراه لـ 98 باحثا

الأكثر قراءة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

فى ذكرى النصر.. "العباسى" أول من رفع علم مصر على أرض سيناء

نائب "البنك المركزى" يلتقى وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات